https://static.news.ru/photo/7ee9ec1e-41dc-11ea-b84b-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельбит во вторник, 28 января, передал в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение по трём уголовным делам против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Как напоминает «Интерфакс», глава правительства Израиля обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Официальное обвинение означает, что Нетаньяху станет первым премьер-министром в истории страны, который предстанет перед судом. Даты судебных заседаний ещё не назначены.

В рамках так называемого «дела 4000» Нетаньяху подозревают в предоставлении поблажек держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на публикацию положительной информации о премьере на ресурсах компании. Это дело считается самым серьёзным из трёх.

В «деле 1000» главу правительства обвиняют в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на политические преференции. В рамках «дела 2000» Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом. Премьер-министр пообещал навредить конкурирующему изданию, в ответ рассчитывая на позитивные публикации о себе.

Как сообщал NEWS.ru, Биньямин Нетаньяху 30 января собирается встретиться в Москве с российским президентом Владимиром Путиным.