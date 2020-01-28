Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельбит во вторник, 28 января, передал в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение по трём уголовным делам против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
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В рамках так называемого «дела 4000» Нетаньяху подозревают в предоставлении поблажек держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на публикацию положительной информации о премьере на ресурсах компании. Это дело считается самым серьёзным из трёх.
В «деле 1000» главу правительства обвиняют в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на политические преференции. В рамках «дела 2000» Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом. Премьер-министр пообещал навредить конкурирующему изданию, в ответ рассчитывая на позитивные публикации о себе.
Как сообщал NEWS.ru, Биньямин Нетаньяху 30 января собирается встретиться в Москве с российским президентом Владимиром Путиным.
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