Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
По данным пресс-службы Кремля, встреча состоится 30 января в Москве.
Ранее NEWS.ru писал, что Нетаньяху по пути из Вашингтона на родину остановится в Москве. В российской столице политик проведёт встречу с главой РФ. Как ожидается, израильский премьер расскажет Путину о «сделке века»: она предусматривает создание палестинского государства на большей части Западного берега реки Иордан. Также стороны обсудят различные политические события.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен