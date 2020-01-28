https://static.news.ru/photo/85310032-41da-11ea-86cd-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По данным пресс-службы Кремля, встреча состоится 30 января в Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что Нетаньяху по пути из Вашингтона на родину остановится в Москве. В российской столице политик проведёт встречу с главой РФ. Как ожидается, израильский премьер расскажет Путину о «сделке века»: она предусматривает создание палестинского государства на большей части Западного берега реки Иордан. Также стороны обсудят различные политические события.