https://static.news.ru/photo/9c159236-41cb-11ea-8de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по пути из Вашингтона на родину остановится в Москве. В российской столице политик проведёт встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как ожидается, Нетаньяху расскажет российскому лидеру о «сделке века»: она предусматривает создание палестинского государства на большей части Западного берега реки Иордан, считают израильские СМИ. Также стороны обсудят различные политические события, уточняет 13news.co.il.

NEWS.ru писал, что израильский премьер назвал «великой миссией» свою поездку в Штаты. Президент США Дональд Трамп планирует обнародовать план ближневосточного урегулирования во вторник, 28 января.