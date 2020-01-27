Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Президент США Дональд Трамп планирует обнародовать план ближневосточного урегулирования во вторник, 28 января.

Как сообщает Reuters, американский лидер считает, что план урегулирования конфликта понравится палестинцам. По его словам, вопрос обсуждался с представителями этого ближневосточного государства.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Ираке по телефону. Американский госсекретарь подчеркнул, что Штаты намерены защищать партнёров, а также свои интересы. Помпео и Нетаньяху затронули вопросы по ситуации с угрозами Ирана, а также положение дел на Ближнем Востоке.

Как писал NEWS.ru, Помпео приукрасил реакцию жителей Ирака на ликвидацию генерала Касема Сулеймани. Госсекретарь США заявил, что иракцы начали танцевать, после того как узнали о смерти высокопоставленного военного. Он опубликовал в соцсетях видеоролик в подтверждение своих слов. Издание The New York Times проанализировало видеозапись: в действительности на ней лишь один человек из небольшой группы был рад, а остальные люди не танцевали, а бежали.

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