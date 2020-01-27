https://static.news.ru/photo/6326177c-4129-11ea-b8b2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Президент США Дональд Трамп планирует обнародовать план ближневосточного урегулирования во вторник, 28 января.

Как сообщает Reuters, американский лидер считает , что план урегулирования конфликта понравится палестинцам. По его словам, вопрос обсуждался с представителями этого ближневосточного государства.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Ираке по телефону. Американский госсекретарь подчеркнул, что Штаты намерены защищать партнёров, а также свои интересы. Помпео и Нетаньяху затронули вопросы по ситуации с угрозами Ирана, а также положение дел на Ближнем Востоке.

Как писал NEWS.ru, Помпео приукрасил реакцию жителей Ирака на ликвидацию генерала Касема Сулеймани. Госсекретарь США заявил, что иракцы начали танцевать, после того как узнали о смерти высокопоставленного военного. Он опубликовал в соцсетях видеоролик в подтверждение своих слов. Издание The New York Times проанализировало видеозапись: в действительности на ней лишь один человек из небольшой группы был рад, а остальные люди не танцевали, а бежали.