Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «великой миссией» свою предстоящую поездку в Вашингтон. США планируют огласить новый план ближневосточного урегулирования.
В течение трёх лет я разговаривал с президентом Трампом и его командой о наших национальных интересах, которые должны быть включены в любой план политического урегулирования. Поэтому я надеюсь, что мы стоим перед историческим моментом в истории нашей страны. Я отправляюсь в Вашингтон с чувством великой миссии, — заявил Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке будет обнародован до встречи американского лидера с главой Израиля Биньямином Нетаньяху, намеченной на 28 января.
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