В течение трёх лет я разговаривал с президентом Трампом и его командой о наших национальных интересах, которые должны быть включены в любой план политического урегулирования. Поэтому я надеюсь, что мы стоим перед историческим моментом в истории нашей страны. Я отправляюсь в Вашингтон с чувством великой миссии, — заявил Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в соцсетях.