https://static.news.ru/photo/7f75e3e2-41ad-11ea-a9d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Ближневосточный мирный план главы США Дональда Трампа, именуемый «сделкой века», предусматривает создание палестинского государства на большей части Западного берега реки Иордан, считают израильские СМИ.

Белый дом также предлагает сохранить за Иерусалимом еврейские поселения на аннексированных землях на Западном берегу реки Иордан, пишет «Интерфакс».

Экономическую часть плана огласили в 2019 году. Политическую до сих пор хранят в секрете. Её могут обнародовать 28 января 2020-го.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Ираке по телефону. Американский госсекретарь подчеркнул, что Штаты намерены защищать партнёров, а также свои интересы. Помпео и Нетаньяху затронули вопросы по ситуации с угрозами Ирана, а также положение дел на Ближнем Востоке.