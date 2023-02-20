84% обогащения урана. Иран все ближе к атомной бомбе? Но Исламская Республика никогда не готовила партии урана, обогащенные более чем на 60%, утверждает Тегеран

Фото: Анатолий Устиненко/ИТАР-ТАСС

Закись-окись урана

Уже много месяцев Иран не сходит с новостных полос. Массовые протесты против власти, новые пакеты санкций, постоянные угрозы со стороны США и ЕС, наплыв иностранных шпионов лишь малая часть испытаний, с которыми столкнулась Исламская Республика за последнее время. Но, несмотря на сложности, Тегеран, похоже, все ближе на пути к обогащению урана до критических 92%, позволяющих создать ядерную бомбу. По крайней мере, Международное агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило в Иране уран, обогащенный до 84%. Что же задумали в Иране, разбирался NEWS.ru.

Случайность, не более

Напомним, Иран раньше уверял, что его центрифуги позволяют обогащать уран только до 60% (притом что для работ в сфере мирного атома хватит и 5%). Но эксперты МАГАТЭ нашли там уран, обогащенный до 84%. В атомном агентстве рассматривают два версии событий. В первом варианте Иран настолько устал от дипломатии и переговоров, что решил таки создать собственную ядерную бомбу. Второй вариант, он был озвучен иранской стороной — что некоторые частицы урана сами обогатились «в результате непреднамеренного накопления в газовых центрифугах».

МАГАТЭ осведомлено о недавних сообщениях по поводу уровней обогащения урана в Иране, — заявили в организации. — МАГАТЭ обсуждает с Ираном результаты недавней деятельности Агентства по проверке и при необходимости проинформирует Совет управляющих организации.

Что на самом деле произошло и стоит ли Совету Безопасности ООН снова наказывать Иран, МАГАТЭ решит после обсуждения нового доклада по атомной программе ИРИ 6 марта.

Тем временем иранские атомщики говорят, что ничего не понимающий Запад в очередной раз пытается опорочить миролюбивый Иран. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сказал, что в наличии в Иране некоторых частицы урана с обогащением выше 60% процентов нет ничего странного и тем более криминального. По его словам, такие частицы порой могут появляться сами в результате процесса обогащения, и это совсем не значит, что Иран доводит порог обогащения до оружейного уровня.

Это естественно, что такое может иногда происходить. Но важен конечный продукт, — говорит иранский атомщик. — А Исламская Республика никогда не готовила партии урана, обогащенные более чем на 60%.

Фото: AP/TASS Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов

ИРИ подчеркивает, что это не первый раз, когда инспекторы МАГАТЭ фиксируют такое явление. Обычно этому факту не придают значения, а в этот раз Запад якобы специально «слил» информацию СМИ, чтобы те «исказили факты».

За мир, но с ядерным условием

Обогатил ли Иран уран до 84% или это вышло «само по себе», станет известно после заключения МАГАТЭ. Как бы то ни было, за последние годы Иран резко укрепил свою ядерную деятельность и при желании может создать целые партии высокообогащенного «боевого урана» всего за несколько недель, рассказал NEWS.ru эксперт по Ирану,старший научный сотрудником Института востоковедения РАН и автор книг по военной и ядерной структурам Ирана Владимир Сажин.

По словам Сажина, у Ирана сейчас нет боевых самолетов, способных нести ядерное оружие. Но уже долгое время он развивает сферу дронов, и, что важнее, ракет, которые, по мнению специалистов, могут нести боеголовки с ядерным оружием.

Иран проделал большой путь. Сейчас он начал создавать современные центрифуги нового поколения, — говорит Сажин. — Но дело в том, что в центрифугах обогащается урановый газ, из которого сделать бомбу или зарядное устройство невозможно.

По словам эксперта, этот газ нужно перевести в металлическое состояние. Иран пока что это делал только с обогащенным на 20% газом. Но базовые технологии для этого у них есть и, если будет принято такое политическое решение, Иран сможет создать зарядное устройство в течение ближайших нескольких лет. Однако, это лишь половина пути.

Даже если они создадут это зарядное устройство, по размерам похожее на грузовой автомобиль, то чтобы сделать боеголовку, нужно время и большие трудовые и финансовые затраты, — отметил NEWS.ru эксперт. — К примеру, Пакистан провел первое испытание только через 10 лет после создания оружия.

Иранский ядерный арсенал через несколько может стать реальностью, только если никто не будет мешать физикам и ядерщикам Ирана. В перспективе иранские ученые вполне могли бы даже создать и атомную бомбу. Но Сажин считает, что такой сценарий маловероятен. Израиль, США и многие арабские страны не дадут Ирану произвести даже зарядное устройство, не говоря уже о боеголовках. Иностранные разведки, прежде всего Израиль и США, очень внимательно следят за Ираном. Они в курсе на каком уровне находится развитие ядерной сферы страны и могут применять силовые методы, если будет необходимость. В самом Иране знают, что многие основные ядерные объекты, хоть они и находятся под землей, уязвимы перед авиационными ракетами.

Фото: Zuma\TASS Национальный день ядерных технологий в Иране

При этом эксперт отмечает, что Иран, вероятно, не будет создавать само оружие. Вместо этого он стремится дойти до такого уровня развития ракетных и ядерных технологий, чтобы иметь возможность в течении нескольких месяце создать ядерную боеголовку.

Сейчас есть десятки стран, вроде Германии, Японии, Канады и даже Нидерландов, которые могут в течение месяца создать ядерное оружие, но им это политически не нужно. Иран просто хочет дойти до такого же уровня развития. Это скорее политический момент, нежели чисто военный, — говорит Сажин.

Иран имеет право?

Интересно видеть, какой разлад иранская ядерная программа вызывает между Ираном и Западом при том, что до Исламской революции 1979 американские, французские и немецкие специалисты сами помогали Ирану в постижении атомной энергии. Но, как известно, после прихода к власти аятолл отношения бывших союзников резко изменилась. Иранцы в глазах Запада больше не были народом, который хочет мирно развивать атомные технологии, теперь это были исламисты-террористы, цель которых как можно скорее обзавестись ядерными бомбами.

При этом сразу после революции иранцы и сами не очень интересовались атомными проектами, по крайней мере официально, говоря, что они им не нужны. Бывший лидер и основатель ИРИ аятолла Али Хомейни, придя к власти, даже изгнал из страны всех иностранных и отечественных специалистов ядерщиков. Но совсем скоро аятолла поменял мнение.

Во время ирано-иракской войны (1980–1988) армия Ирака применила химическое оружие. В Тегеране это восприняли очень тяжело и приняли секретное решение возобновить ядерную программу, втайне от МАГАТЭ, — напоминает Сажин.

До 2003 года иранцам удавалось держать секретный проект втайне, но оппозиционные группы внутри страны узнали о строительстве некоего загадочного подземного помещения. Данные о строительстве передали США, которые пришли к выводу, что это было ядерное предприятие для обогащения урана. Тогда то и началась ядерная эпопея Ирана.

Фото: Liang Youchang/Xinhua/Global Look Press Первый завод по производству ядерного топлива в Исфахане, Иран, 2009 год

ИРИ твердо настаивала на праве иметь полный ядерный потенциал. Мол, почему «сионистскому образованию» (Израилю) можно (хотя Израиль официально не говорит ни да, ни нет на вопрос о наличии у него ядерного оружия), а иранцам нет. К 2010 году Иран произвел первую партию урана, обогащенного до 20%. Но из-за этого приходилось терпеть жесткие международные санкции, которые сильно тормозили развитие страны, вынуждая Иран перейти на более мягкую риторику. Постепенно все чаще из уст иранских политиков звучали тезисы, о том, что Иран как никто стремится к миру. В иранских источниках все чаще можно было увидеть мистическую фетву (исламское постановление духовного лидера), что ядерное оружие в исламе не дозволено (харам), а значит, и Ирану оно не нужно.

В 2015 году Иран и международное сообщество заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он ограничил ядерную деятельность Ирана и гарантировал, что ближайшие десятилетия Иран не сможет перейти к военной составляющей своей ядерной программы. В обмен на ослабление санкций Ирану запретили:

Иметь более 6 тыс. центрифуг.

Производить и использовать современные центрифуги.

Обогащать уран выше 5%.

Накапливать более 300 кг обогащенного урана.

Казалось бы, справедливость восторжествовала, но в 2018 году к власти в США пришел Дональд Трамп, который вышел из СВПД и заново наложил на Иран американские санкции, заявив, что Тегеран вынашивает ядерные планы.

С тех пор Иран активно возобновил свою ядерную деятельность и добился огромных успехов. Сравнивать уровень развития иранской ядерной инфраструктуры 2018 года и 2023 года совершенно нельзя, — говорит Сажин.

Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Тегеран, иранские студенты «Басиджи» (военизированные формирования) держат плакаты во время митинга в поддержку иранской ядерной программы

Европейские страны пытались вернуть США обратно к СВПД, и у них это почти вышло. Примерно год назад, 15 марта 2022 года, США говорили, что возрождение международного соглашения по иранской ядерной программе как никогда «близко к финишу». Но подавление протестов вызвало очередной рост напряженности между Ираном и Западом, которому не видно конца. «Слив» секретных данных МАГАТЭ на растерзание журналистам — очередной тому пример.