Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер

https://static.news.ru/photo/87bb44f8-903f-11ea-b501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

В возрасте 73 лет умер немецкий музыкант Флориан Шнайдер, известный как основатель группы Kraftwerk. Причина смерти не уточняется.

Недавно Шнайдер объявил, что коллектив отправится в тур по Северной Америке, который пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Артист вместе с Ральфом Хюттером основал в 1968 группу Organisation, которая затем была переименована в Kraftwerk. На счету коллектива десять альбомов.

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Том Йорк, известный как фронтмен группы Radiohead, представил новую песню. Она получила название Plasticine Figures.