Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер

В возрасте 73 лет умер немецкий музыкант Флориан Шнайдер, известный как основатель группы Kraftwerk. Причина смерти не уточняется.
Недавно Шнайдер объявил, что коллектив отправится в тур по Северной Америке, который пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
Артист вместе с Ральфом Хюттером основал в 1968 группу Organisation, которая затем была переименована в Kraftwerk. На счету коллектива десять альбомов.
Как писал NEWS.ru, британский музыкант Том Йорк, известный как фронтмен группы Radiohead, представил новую песню. Она получила название Plasticine Figures.
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