Участник Linkin Park заявил, что группа работает над новым материалом

Американская группа Linkin Park начала работать над новой музыкой в период изоляции из-за пандемии коронавируса. Коллектив взял перерыв после того, как в 2017 году фронтмен Честер Бенингтон покончил с собой.
О создании новых песен
Сейчас мы обычно проводим встречи в Zoom, чтобы вместе пообедать и сказать: «Привет». У нас нет возможности собраться, начать писать и вообще работать полноценно. Так что мы кое-что готовим, сидя дома, делаем наброски, — сказал артист.
Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга и вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла 20 июля. Музыканта нашли в его доме в Лос-Анджелесе, писал NEWS.ru.
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