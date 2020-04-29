Участник Linkin Park заявил, что группа работает над новым материалом

https://static.news.ru/photo/b401b9b8-8a16-11ea-8225-fa163e074e61_660.jpg Фото: mago stock&people/Global Look Press

Американская группа Linkin Park начала работать над новой музыкой в период изоляции из-за пандемии коронавируса. Коллектив взял перерыв после того, как в 2017 году фронтмен Честер Бенингтон покончил с собой.

О создании новых песен рассказал басист коллектива Дейв «Феникс» Фаррелл в подкасте Dan Really Likes Wine. Он отметил, что группа начала писать до того, как «это всё началось».

Сейчас мы обычно проводим встречи в Zoom, чтобы вместе пообедать и сказать: «Привет». У нас нет возможности собраться, начать писать и вообще работать полноценно. Так что мы кое-что готовим, сидя дома, делаем наброски, — сказал артист.

Честер Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга и вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла 20 июля. Музыканта нашли в его доме в Лос-Анджелесе, писал NEWS.ru.