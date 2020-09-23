Назван гонорар российских звёзд за участие в клипе в поддержку Лукашенко

https://static.news.ru/photo/3ed000c6-fdf4-11ea-a863-fa163e074e61_660.jpg Денис Майданов Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Участие российских звёзд эстрады в записи скандального клипа на песню «Любимую не отдают» оказалось не безвозмездным. Одна из певиц получила за съёмки для композиции в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко гонорар $50 тысяч.

Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на администратора одной из участниц съёмок.

Песня содержит цитату белорусского лидера, которая прозвучала во время послания Лукашенко к народу и парламенту в начале августа. Тогда президент Белоруссии и сказал, что «любимую не отдают».

Кроме белорусских певцов, в клипе снялись с российской стороны Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой, Диана Гурцкая и Наталия Москвина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Николай Басков объяснился по поводу появления в Сети его якобы извинений за участие в съёмках видео на песню «Любимую не отдают». По его словам, аккаунты на Facebook и Twitter, на которых от его имени написан тест с оправданиями, ему самому не принадлежат. Певец потребовал от сотрудников СМИ проверять подлинность аккаунта до того, как публиковать цитаты из чьей-то речи.