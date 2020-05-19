Мама Децла выпустит о нём книгу

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Британский музыкант Роджер Уотерс, известный как основатель группы Pink Floyd, опубликовал видео, на котором исполнил новую версию песни Mother. Он, как и участники его нынешней группы, находился у себя дома в изоляции из-за пандемии коронавируса, записывая композицию.

Mother была записана в 1979 году и вошла в альбом The Wall того же года. Уотерс продолжает исполнять её по сей день на сольных концертах. Социальное дистанцирование — неизбежное зло...