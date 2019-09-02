https://static.news.ru/photo/945b13a4-cda9-11e9-a27d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шуфутинский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Песня эстрадного певца Михаила Шуфутинского «3 сентября», ставшая традиционным поводом для шуток в Интернете, — популярный предлог для обсуждения лишь раз в году, а разговоры об этом являются безвкусицей, считает музыкант Юрий Лоза.

Было много мемов в Интернете на песню «Плот»,.. но это можно использовать круглый год, а мем на песню Шуфутинского только 3 сентября. Это не шутка, а дурновкусие, — сказал артист.

Шуфутинский отметил, что песню про 3 сентября поёт на каждом своём концерте уже более 25 лет и не планирует менять её на новый популярный хит, который обязательно нужен исполнителям, если старая песня плохая.

Он впервые исполнил эту композицию в 1993 году, она стала его визитной карточкой. Песню «Я календарь переверну» написал композитор Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев. Первоначально песня предназначалась другому певцу. Однако шансонье отметил магнетизм композиции и попросил отдать её ему. При этом он неоднократно критиковал песню из-за чрезмерной драматичности.

Последние несколько лет интернет-пользователи уже 2 сентября пытаются предостеречь себя от традиционных шуток на тему приближения 3 сентября. По одной из версий, всё началось в 2011 году, когда на просторах Сети появилась картинка с изображением американского рэпера Рика Росса со словами из песни Шуфутинского. Создатели мема просто хотели отметить внешнее сходство двух исполнителей, но вместо этого запустили волну шуток о «горящих кострах рябин» и перевёрнутом календаре.

Ранее в Гонконге появились постеры с Шуфутинским, напоминающим про 3 сентября. Плакаты развесили неизвестные. Часть изображений певца сопровождает надпись «Ну по глазам же вижу, что ждёте!». На других постерах сказано Remember, remember the 3rd of September («Помните, помните 3 сентября»).

Вторая фраза является отсылкой к провалу Порохового заговора. В ночь на 5 ноября 1605 года группа католиков-заговорщиков под руководством Гая Фокса попыталась взорвать здание британского парламента в Лондоне, чтобы убить короля Якова I. В качестве отсылки к Ночи Гая Фокса часто используется фраза Remember, remember the 5th of November из стихотворения, писал News.ru.