Linkin Park выпустили демо одного из своих главных хитов

https://static.news.ru/photo/0f9bb3c4-0725-11eb-ad46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Linkin Park/youtube.com

Американская группа Linkin Park опубликовала демоверсию одного из своих главных хитов, песни In The End. Трек стал частью первого альбома коллектива Hybrid Theory, вышедшего в 2000 году.

У черновой версии песни, помимо сведения, отличается текст в куплетах и отступление после второго припева.

Участники Linkin Park готовят в выпуску юбилейное переиздание альбома Hybrid Theory. Релиз ожидается 9 октября на лейбле Warner Records, с которым группа сотрудничала всю свою карьеру.

Ранее музыканты опубликовали не издававшуюся песню She Couldn't. Демопесня давно знакома поклонникам коллектива, однако артисты решили официально выпустить её только сейчас, писал NEWS.ru.