Linkin Park выпустили демо одного из своих главных хитов

Американская группа Linkin Park опубликовала демоверсию одного из своих главных хитов, песни In The End. Трек стал частью первого альбома коллектива Hybrid Theory, вышедшего в 2000 году.
У черновой версии песни, помимо сведения, отличается текст в куплетах и отступление после второго припева.
Участники Linkin Park готовят в выпуску юбилейное переиздание альбома Hybrid Theory. Релиз ожидается 9 октября на лейбле Warner Records, с которым группа сотрудничала всю свою карьеру.
Ранее музыканты опубликовали не издававшуюся песню She Couldn't. Демопесня давно знакома поклонникам коллектива, однако артисты решили официально выпустить её только сейчас, писал NEWS.ru.
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