https://static.news.ru/photo/304379b8-3156-11ea-9e71-fa163e074e61_660.jpg Карди Би Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская хип-хоп-исполнительница Белкалис Марленис Альманзар, известная как Карди Би, предложила пользователям Twitter выбрать для неё новое нигерийское имя.

На выбор она представила два варианта: Чиома Би или Кадиджат. Эта запись в соцсети набрала более 10 тысяч ретвитов. Чиома Би — имя, которое Карди получила во время своего первого визита в Нигерию в декабре 2019 года. А нигерийские мусульмане предложили ей имя Кадиджат.

Let’s settle this ones and for all CHIOMA B Or Cadijat — iamcardib (@iamcardib) 6 января 2020 г.

Исполнительница планирует получить паспорт гражданки Нигерии. Об этом она сообщила в своём Twitter 3 января. Причиной этому послужил приказ американского президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани. Карди Би отметила при этом, что убийство Сулеймани — «самый глупый шаг», когда-либо предпринятый главой Белого дома.

Naaaaa these memes are fuckin but shit ain’t no joke ! Specially being from New York .Its sad this man is putting Americans live in danger.Dumbest move Trump did till date ...I’m filing for my Nigerian citizenship. — iamcardib (@iamcardib) 3 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам. Иран разработал 13 вариантов мести США за убийство Касема Сулеймани. Об этом во вторник, 7 января, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности государства Али Шамхани.