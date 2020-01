На выбор она представила два варианта: Чиома Би или Кадиджат. Эта запись в соцсети набрала более 10 тысяч ретвитов. Чиома Би — имя, которое Карди получила во время своего первого визита в Нигерию в декабре 2019 года. А нигерийские мусульмане предложили ей имя Кадиджат.

Let’s settle this ones and for all CHIOMA B Or Cadijat

Исполнительница планирует получить паспорт гражданки Нигерии. Об этом она сообщила в своём Twitter 3 января. Причиной этому послужил приказ американского президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани. Карди Би отметила при этом, что убийство Сулеймани — «самый глупый шаг», когда-либо предпринятый главой Белого дома.

Naaaaa these memes are fuckin but shit ain’t no joke ! Specially being from New York .Its sad this man is putting Americans live in danger.Dumbest move Trump did till date ...I’m filing for my Nigerian citizenship.