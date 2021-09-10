Градский прокомментировал сообщения о своей госпитализации из-за COVID-19

Певец и композитор Александр Градский отреагировал на информацию о госпитализации из-за заражения коронавирусом. В комментарии Пятому каналу он назвал данную новость «чушью».

При этом некоторые российские СМИ рассказали , что ситуация у Градского тяжёлая, якобы у 71-летнего артиста диагностировали из-за коронавируса 70% поражения лёгких, и проблемами с его здоровьем занимаются врачи одной из частных клиник Москвы.

Также сообщалось, что артист якобы уже идёт на поправку после интенсивного лечения, а врачи могут выписать его из клиники через неделю.

Ранее стало известно, что госпитализированный с коронавирусом ведущий Дмитрий Киселёв рассказал о своём состоянии. По словам журналиста, сейчас он чувствует себя хорошо, поражение лёгких менее 50%. Он также отметил, что его родственники сейчас повторно сдают ПЦР-тест.