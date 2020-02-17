https://static.news.ru/photo/c50cfece-5114-11ea-a78f-fa163e074e61_660.jpg Максим Дунаевский Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Максим Дунаевский никак не поделит с седьмой женой Мариной Рождественской загородный дом. Супруги прожили вместе 20 лет.

Несмотря на развод, композитор продолжает заботиться о бывшей жене. Но загородная вилла стала камнем преткновения, пишет StarHit.

Дунаевский готов отдать дом жене, но считает, что она не справится с его содержанием, так как во время семейной жизни вопросами ведения хозяйства занимался он сам. Такой «подарок» для Марины, считает композитор, станет для неё «огромной ношей». Он требует постоянных вложений, иначе быстро придёт в упадок.

Продавать дом именно сейчас не стоит, уверен Дунаевский. Сейчас наоборот выгодно покупать имущество.

Разделить дом пополам невозможно. Пилой распилить его что ли? В конечном счёте, дом найдёт своего хозяина, я им останусь или Марина, — сказал музыкант в интервью изданию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Максим Дунаевский заявил, что намерен развестись со своей седьмой супругой Мариной Рождественской. По его словам, их совместная жизнь закончилась, так как «невозможно продолжать, что невозможно взбодрить».