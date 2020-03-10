https://static.news.ru/photo/d21b0390-62da-11ea-8450-fa163e074e61_660.jpg Кайл Диксон и Майкл Стайн Фото: Regina Wagner/Geisler-Fotopress/Global Look Press

В Москву с концертом приедут американские музыканты Кайл Диксон и Майкл Стайн. Они известны как авторы саундтрека к сериалу «Очень странные дела».

Артисты выступят 26 мая в концертном зале «Известия Hall». сообщает «Афиша Daily». На концерте исполнители представят композиции из предыдущих сезонов сериала.

Диксон и Стайн также являются участниками электронной группы Survive. За работу над музыкой к «Очень странным делам» они получили премию «Эмми», две номинации на «Грэмми» и номинацию на World Soundtrack Award.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix сообщил о том, что четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» официально запущен в производство. На YouTube-канале проекта появилось видео, на котором собрались все актёры для первого чтения реплик.