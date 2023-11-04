SHOT: в Подольске школьник впал в кому на уроке литературы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Подольске в школе № 12 девятикласснику стало плохо на уроке литературы, сообщает Telegram-канал SHOT. Подросток резко стал задыхаться и не понимал, где он находится. В местную больницу школьник попал в состоянии комы. Выяснить причину этого состояния медикам не удалось.

Как пишет канал, родственники ранее не наблюдали за ребенком каких-либо проблем со здоровьем. Также, по их словам, подросток не получал каких-либо травм. Также не сообщается, употреблял ли подросток алкоголь или иные вещества, изменяющие сознание.

Ранее в поселке Лучегорск Приморского края учительница физкультуры в школе № 4 заставляла шестиклассников выполнять упражнения в костюмах химзащиты и противогазах. В прокуратуре квалифицировали это как «недопустимые и опасные методы воспитания». Против педагога завели административное дело.

В начале октября 11-летний школьник скончался во время занятия по физкультуре в краснодарской школе. Прибывшие в здание школы медики не успели спасти ребенка, он умер на месте. Следственный комитет начал уголовное разбирательство.