В NASA сообщили о сроках возвращения Starliner с орбиты NASA: возвращение корабля Starliner с орбиты отложено на неопределенный срок

Фото: Joel Kowsky/Nasa/Global Look Press

Возвращение пилотируемого корабля CST-100 Starliner с двумя астронавтами с орбиты Земли отложено на неопределенный срок, сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). На данный момент идет корректировка процесса возвращения.

Руководство NASA и Boeing корректируют возвращение на Землю космического корабля Starliner, — следует из заявления.

Ранее американская корпорация Boeing запустила пилотируемый корабль CST-100 Starliner к Международной космической станции. Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту находились астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор. Первый запуск Starliner был намечен на 7 мая. Однако его отложили из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA).

До этого грузовой космический корабль Cargo Dragon, производством которого занимается компания SpaceX американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, доставил на Землю с Международной космической станции образцы научных исследований и 11 километров оптоволокна, произведенного на орбите в рамках эксперимента Flawless Space Fibers.