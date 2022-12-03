В Москве атмосферное давление обновило рекорд 1954 года Метеоролог Леус: в Москве атмосферное давление 3 декабря повторило рекорд 1954 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атмосферное давление в Москве 3 декабря повторило суточный рекорд 1954 года, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. По его словам, в 09:00 утра барометры на базовой метеостанции показали 770,9 миллиметра ртутного столба.

Москва повторила суточный рекорд атмосферного давления. В 9 часов утра барометры на базовой метеостанции столицы ВДНХ показали 770,9 миллиметра ртутного столба, повторив таким образом рекордное значение, достигнутое 3 декабря 1954 года, — написал Леус.

Синоптик отметил, что следом давление немного понизилось.

Ранее Леус рассказал, что 3 декабря жителей и гостей столицы ожидают слабые осадки в виде алмазной пыли и ледяных игл. По словам синоптика, это связано с высокой влажностью и низкой температурой. Он также добавил, что в Москве весь день будет сохраняться облачная погода. Синоптик также рассказал, что 4 декабря в столице осадки не прогнозируются, а ночь будет менее морозной.

До этого руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что нетипичные для Московского региона морозы будут зафиксированы только в начале декабря. Он спрогнозировал нормализацию климата в Москве и Подмосковье со второй декады месяца.