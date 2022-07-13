Бывшему замглавы МЧС Гуровичу грозит до 10 лет тюрьмы СК попросил суд арестовать экс-замглавы МЧС Гуровича

Фото: МЧС России

Андрей Гурович

Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, который обвиняется в совершении должностных преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Экс-замминистра грозит до 10 лет лишения свободы.

В Басманный районный суд Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гуровича Андрея Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, — сказали агентству в суде.

По данным следствия, Гурович допустил превышение должностных полномочий при строительстве в Мурманской области госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. Ущерб от его действий составил около 350 млн рублей. Бывший замминистра вину не признает. Его защита утверждает, что оснований для уголовного преследования нет.

В конце мая президент Владимир Путин своим указом освободил Гуровича от должности замглавы МЧС. 13 июля его задержали на 48 часов для избрания меры пресечения.