Первые поезда проехали до станции «Аэропорт Внуково» в Москве Метрополитен Москвы пустил тестовые поезда до станции «Аэропорт Внуково»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые поезда проехали от станции «Рассказовка» до «Аэропорта Внуково» в Москве, рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, приведенным на официальном сайте мэра Москвы, поезда были пущены в тестовом режиме. Станции планируют открыть до конца 2023 года.

По поручению Сергея Собянина сейчас готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». После их открытия метро Москвы станет единственным в России, где будет станция прямо в аэропорту, — отметил Ликсутов.

Запуск тестовых составов является обязательным условием для открытия новых участков метро Москвы. Такие меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров. Отмечается, что тестовые поезда помогают специалистам проверить габариты тоннелей, состояние рельсов, а также готовность контактной системы к постоянной работе.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин ранее приняли участие в церемонии запуска третьего диаметра наземного метро российской столицы. По словам Собянина, открытие МЦД-3 сделало метро еще более доступным для 3,5 млн человек. В рамках строительства также была благоустроена прилегающая к станциям территория.