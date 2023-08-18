Один из павильонов Экспоцентра в Москве поврежден после падения БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фасад одноэтажного павильона поврежден после падения беспилотника на Краснопресненской набережной Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Площадь повреждений составила 20 квадратных метров.

Видео с места падения БПЛА опубликовал ТАСС. Судя по кадрам, открытого возгорания нет, однако несколько пожарных расчетов были все-таки вызваны. На месте также работает скорая помощь.

Также делятся в соцсетях кадрами с предполагаемого места падения БПЛА в районе «Москва-Сити» очевидцы. На них также видны минимум три машины скорой помощи и еще одна — полиции.

Минобороны России подтвердило, что Украина в очередной раз предприняла попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени. После воздействия сил противовоздушной обороны России беспилотник изменил траекторию и рухнул. Падение произошло на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. В результате атаки жертв и возгораний нет.

Предыдущая атака беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити» была 30 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин в тот раз заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.