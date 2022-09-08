Москвич взорвал квартиру в попытке эффектно поджарить бутерброды «112»: шеф-повар попытался повторить рецепт из TikTok, но случайно взорвал квартиру

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Столичный шеф-повар Владимир Мореев попытался повторить эффектную поджарку бутербродов, увиденную в TikTok, но случайно взорвал квартиру. По информации Telegram-канала «112», кулинар решил расплавить сыр на бутербродах с помощью газовой горелки, однако его эксперимент провалился.

В результате 220-граммовый баллончик воспламенился. Мореев успел выкинуть баллон в ванну, но было уже поздно. Взрыв был настолько сильный, что в двух дальних комнатах квартиры вынесло окна. Сам шеф-повар и его супруга не пострадали.

Полиция начала проверку инцидента.

24 августа в Москве провели проверку торговых центров на предмет наличия взрывных устройств. Поводом для этого послужили анонимные угрозы минирования, поступившие с Украины. Кроме того, в начале июля на севере Москвы была проведена эвакуация нескольких сотен человек из торгового центра «Речной» после сообщения о минировании. Угроза взрыва не подтвердилась.