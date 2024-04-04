Дерево рухнуло на девочку из-за сильного ветра в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области из-за сильного ветра дерево упало на девочку, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу Подольска. Врачи диагностировали у нее гематому на виске и черепно-мозговую травму.

В подольскую больницу поступила девочка 2014 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой в области виска. Травмы получены в результате падения дерева от ветра, — заявил собеседник агентства.

За сутки в Подмосковье упало 165 деревьев. Более 30 автомобилей получили различные повреждения. В частности, в Красногорске сотрудники МЧС зафиксировали пять поврежденных машин, в других 16 округах области — по два-три автомобиля.

Накануне на северо-западе Москвы балконная рама рухнула на легковой автомобиль из-за сильных порывов ветра. У машины разбилось заднее стекло. В результате происшествия никто не пострадал.

Штормовое предупреждение в Москве и области было объявлено 3 апреля. По данным МЧС, порывы ветра в отдельных районах достигали 25 м/с. Из-за непогоды в столице временно закрывали все парки, городские службы перевели в режим повышенной готовности. Как пояснили синоптики, причиной сильного ветра стал холодный атмосферный фронт, который прорывается в Центральную Россию.