Сильный ветер уронил на машину балконную раму в Москве

На северо-западе Москвы из-за сильного порыва ветра балконная рама рухнула на легковой автомобиль, сообщает «360». У машины разбито заднее стекло. В результате ЧП, случившегося в Митино, никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия выясняются.

В МЧС России по Москве предупредили, что в столицу 3 апреля пришел сильный ветер. Его принес холодный атмосферный фронт, прорывающийся в Центральную Россию. По информации синоптиков, порывы могут достигать 25 м/с. Из-за непогоды закрыты все парки, а городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее появились кадры последствий урагана в Москве. В некоторых районах сильный ветер уронил деревья прямо на машины. Также повалены торговые палатки и металлические конструкции. С корпуса Всероссийской академии внешней торговли из-за ветра обрушилась облицовка.

В прокуратуре Москвы сообщили, что на строительном объекте в столице погиб рабочий. На него с высоты упало сорванное ветром ограждение. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.