Шторм, похолодание, ливни: что за погодная аномалия в Москве 3 апреля

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На Москву обрушился штормовой ветер, в ближайшие часы москвичей ожидает проливной ливень, а затем резкое похолодание. Что случилось с погодой в столице, что это за аномалия, есть ли пострадавшие и разрушения, когда это закончится?

Какая сейчас погода в Москве, есть ли разрушения

После двух аномально-теплых дней и солнечного утра в столице России началася сильный порывистый ветер. МЧС опубликовало штормовое предупреждение о ветре с порывами вплоть до 21 м/с. Отдельные порывы ветра достигают 25 м/с.

Из-за непогоды в столице закрыты все парки, городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Сообщается, что в Москве уже есть разрушения: ветер повалил несколько деревьев, разметал ограждения, перевернул торговые палатки. С корпуса Всероссийской Академии Внешней торговли обрушилась облицовка.

На бульваре Матроса Железняка в столичном районе Коптево дерево рухнуло на машины Kia и Hyundai, никто не пострадал. Еще одно дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло на каршеринг на улице Доватора. Разбито заднее стекло автомобиля. На юго-западе ствол придавил иномарку. Еще одно дерево упало на крышу автомобиля в Люберцах.

Что за погодная аномалия обрушилась на Москву

Синоптики сообщают, что 3 апреля в Центральную Россию прорывается холодный атмосферный фронт.

«К вечеру резко похолодает до 5-8 градусов тепла. Во второй половине дня прогнозируется штормовой ветер в порывах — до 20 м/с, из-за чего возможно падение деревьев, рекламных конструкций. Атмосферное давление в Москве понизится до 729 мм ртутного столба при норме в 748 мм ртутного столба», — отмечает Telegram-канал «Пул № 3».

Есть ли пострадавшие от непогоды в Москве

В двух школах Москвы рухнули потолки, как пишет Telegram-канал Mash, это связывают с ураганным ветром. В московской школе № 1550 пострадали четверо старшеклассников, им вызвали скорую. Кроме того, потолок упал в коридоре в школе № 1636 в районе Орехово-Борисово Южное, обошлось без пострадавших.

Telegram-канал «Москвач» пишет, что из-за непогоды есть погибшие: на юго-востоке Москвы рабочего на стройке убило ограждение, которое сорвало ветром.

Когда закончится погодная аномалия

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что 3 апреля будет последний день, когда по Москве можно ходить в рубашках и толстовках. В дальнейшем ожидается значительное похолодание.

«В течение дня в Московском регионе мы ожидаем порывы ветра до 22 м/с. Но ближайшей ночью он уже начнет успокаиваться, прогнозируются порывы до 12-17 м/с. Завтра, 4 апреля, ветер будет менее порывистым, но более холодным. Этот циклон постепенно уходит на северо-восток, поэтому в ряде регионов России, например, Костромской и Ярославской областях, ветреная погода еще сохранится в течение пары дней. В основном, от непогоды пострадают северные и северо-восточные районы. Кроме того, в регионах возможны грозы. В Московском регионе же гроз не прогнозируется», — сообщила Позднякова NEWS.ru.

В своем Telegram-канале синоптик отметила, что в начале дня 3 апреля грозы отмечены в Санкт-Петербурге и Кронштадте, в Старой Руссе и Великих Луках.

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