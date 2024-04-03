Опубликованы кадры урагана в Москве Мощный ураган в Москве валит деревья и рушит конструкции

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

На Московский регион обрушился мощный ураган, жители столицы делятся кадрами последствия непогоды. В некоторых районах сильный ветер повалил деревья, торговые палатки и металлические конструкции, городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Так, на улице Доватора дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло на каршеринг. На юго-западе ствол придавил иномарку. С корпуса Всероссийской академии внешней торговли обрушилась облицовка.

Кроме того, из-за сильного ветра в столице закрыли некоторые парки. Доступ посетителей ограничен в парк Горького и «Сокольники». Позже из-за штормового предупреждения закрылся Московский зоопарк. А на ВДНХ из-за ветра остановили колесо обозрения.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что рабочий погиб на строительном объекте в Москве после того, как на него с высоты упало сорванное ветром ограждение. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупреждала, что в течение дня в Московском регионе ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду. По ее словам, бушевать штормовой ветер прекратит в столице лишь 4 апреля. В ближайшие дни в столице прогнозируются дожди.