Система ДЭГ на московских муниципальных выборах работает штатно

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Система электронного голосования в Москве продолжает работать в штатном режиме, на данный момент отражено около четырех тысяч хакерских атак, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев. По его словам, работа страницы слежения за ходом онлайн-голосования была замедлена, но сейчас вся система работает в штатном режиме.

Уже порядка четырех тысяч атак хакерских было направлено на систему электронного голосования. <...> Но система держится, — сказал Ковалев.

По его словам, на 14:14 мск было выдано порядка 804 тысяч бюллетеней, менее чем за первые два с половиной часа столичных выборов проголосовали 505,5 тысяч человек. Голоса поступают в блокчейн в полном объеме и без задержек.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что у наблюдателей за выборами в московском общественном штабе нет возможности фиксировать нарушения на избирательных участках из-за отсутствия функции перемотки в системе мониторинга, что делает бессмысленным работу наблюдателей.

9 сентября открылись первые избирательные участки в рамках единого дня голосования (ЕДГ). В большинстве регионов оно будет длиться три дня. По итогам голосования россияне изберут губернаторов и депутатов в 27 регионах. В 14 субъектах жители изберут губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов. Еще в 11 субъектах на выборах сформируются парламенты региональных столиц, а москвичи изберут состав Совета муниципальных депутатов.