Baza: в Москве полицейского подозревают в изнасиловании девушки шваброй

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канала Baza сообщает, что в Москве сотрудника полиции и его друга подозревают в пытках 20-летней девушки при помощи черенка от швабры и парогенератора. По данным канала, пострадавшую экстренно госпитализировали с разрывом внутренних органов.

Baza сообщает, что вечером 14 декабря девушка встретилась с 21-летним сержантом полиции и его 20-летним другом, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, приятель полицейского взял черенок от швабры и изнасиловал им девушку, а сержант избил ее, после этого мужчины взяли парогенератор и по очереди пытали свою жертву.

Через некоторое время девушке удалось сбежать, доехать до дома и вызвать себе скорую. В больнице у нее были обнаружены разрывы селезенки и половых органов, — говорится в сообщении Baza.

По информации канала, в настоящее время молодые люди задержаны, девушка находится в больнице — ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее житель американского штата Мичиган 36-летний Майкл Барахас похитил беременную женщину, удерживал ее в доме привязанной к кровати и насиловал. Похититель угрожал жертве вцепиться ей в горло в случае, если она откажется подчиняться.