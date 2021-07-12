В России открылась мультимедийная платформа ММА.РФ

Анонсированная президентом Союза ММА России мультимедийная платформа ММА.РФ официально открылась и получила аккредитацию спортивного СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Мы высоко оцениваем инициативу ММА.РФ и гордимся, что европейские чемпионаты IMMAF обретут большую популярность в России с помощью данной платформы. Интегрированные цифровые системы определённо являются шагом вперёд, предоставляя универсальный доступ участникам и фанатам к спортивному контенту, информации и другим всевозможным ресурсам и сервисам, которое внедряет спортивное руководство. IMMAF разрабатывает схожую концепцию на международном уровне, и поэтому великолепно видеть Россию как нашего члена, который продвигается в этом направлении, — заявил глава Международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун.

Кроме того, он назвал перспективным направлением продвижение онлайн-программ образования в период пандемии, предложенных для обучения бойцов ММА в университете «Синергия».

Как сообщалось ранее, союз ММА России и университет «Синергия» запустят в России тематическую мультимедийную платформу ММА.РФ для освещения новостей и событий в мире ММА.