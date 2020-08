По его словам, новый поединок может пройти уже в конце года. А пока он будет готовится к бою.

“I just got clocked, this is Heavyweight boxing. The main thing is we have the rematch option. I’ll go back to the gym and we’ll do it again at the end of the year” - @DillianWhyte tells @SkySportsFraser #WhytePovetkin #FightCamp pic.twitter.com/94A8WA8o7m