Соломенный Майк: что будет Тайсону за курение марихуаны

Вторые сутки весь мир обсуждает бой двух легенд бокса — Майка Тайсона и Роя Джонса. Большинство уверены, что выиграл первый, хотя комментаторы на российском телевидении, особенно Николай Валуев, откровенно топили за второго. Неужели наличие у того российского паспорта настолько исказило картину в их голове? Так или иначе, бой завершился вничью, он был довольно зрелищным, учитывая все обстоятельства, и мало кого оставил равнодушным. Особенно после новых заявлений Тайсона. Оказалось, что он выходил на ринг в приподнятом настроении.

Да, я употреблял марихуану. Это то, кем я являюсь сейчас. Это никак на меня не повлияло с негативной точки зрения. Это просто то, что я делаю, и как я собираюсь умереть. У меня нет других объяснений. Тут нет начала и нет конца, — сказал Тайсон после боя.

После этого заявления Майка у фанатов появилось много вопросов. Первый из них — законно ли это вообще? Да, вполне. Допинг-тесты перед выставочными боями не проводятся. А этот бой, как мы знаем, был неофициальным.

Курить травку в Калифорнии тоже не запрещено, как ещё в 12 штатах Америки. Конопля полностью легализована, как в медицинских, так и в рекреационных целях. Так что с точки зрения закона Майк абсолютно чист.

PIOTR KUCZA/Global Look Press

А что с точки зрения спорта? Даёт ли травка преимущество человеку? Как она вообще влияет на спортивные возможности? Этот вопрос мы задали Андрею Королёву, российскому врачу, хирургу, который оперировал колено Хабиба Нурмагомедова в 2014 году. Андрей — тот человек, которому боец во многом обязан своей карьерой.

Он не только сделал операцию на связках, но и полностью проконтролировал процесс реабилитации. Некоторые другие врачи, насколько известно, даже не хотели браться за это дело, так как не давали шансов на полное восстановление Хабиба, не говоря о том, чтобы вернуться в UFC и стать там чемпионом.

Если говорить о краткосрочном эффекте марихуаны — на ближайшее время, а не на всю жизнь, то она улучшает реакцию и расслабляет. Так что её можно считать допингом. Человек, употребивший её, получает преимущество над тем, кто не употреблял. Он становится легче на ногах и быстрее реагирует. На своём примере могу рассказать: как-то мы играли в настольный теннис со знакомыми в Англии, я легко обыгрывал человека. Затем через 10 минут он вернулся и обыграл меня разгромно. Оказалось, что он употребил марихуану, — сказал Королёв NEWS.ru

Он добавил, что ключевого влияния на исход боя это вряд ли могло оказать, но определённое воздействие точно было. То есть получается, что Майк в бою с Джонсом действительно находился под допингом, в чём сам же и признался.

Но судить его за это не стоит, так как никаких проблем со здоровьем ни себе, ни сопернику он не создал. Этот бой вообще не предполагал нанесения каких-либо увечий: если бы у боксёров появилось рассечение, поединок был бы остановлен. То же самое случилось бы и в случае нокдауна. А раз всё закончилось хорошо, то единственное, чего заслужил Майк — определённой доли порицания со стороны тех фанатов, кто яростно выступает против любых наркотиков, включая лёгкие. А так же тех, кто ненавидит Тайсона и болел за Джонса.

Gene Blevins/Global Look Press

Марихуана даже в профессиональном спорте допингом считается с оговорками: максимальный срок дисквалификации за её употребление, вскрывшееся во время допинг-теста, — восемь месяцев. Чаще дают три месяца или не дают ничего, предпочитая поверить в зачастую глупые объяснения спортсменов.

Майкл Фелпс, Леброн Джеймс, Андре Агасси — все они попадались на курении травки. Первых двух не дисквалифицировали вовсе, так как факт их употребления не был подтверждён допинг-пробой. Агасси же сдал положительный тест, пропустил всего пару недель, так как теннисные боссы поверили, что вещество попало в его организм случайно, по вине члена команды, которого он уже уволил.

Тайсон курит, это не новость, он и на своём подкасте на YouTube делает это постоянно. Это его право и его проблема. Разве становится он от этого менее великим боксёром? Конечно, нет. Наверняка, если бы болельщики знали о всех пристрастиях и слабостях великих и просто хороших спортсменов, то они были бы в глубочайшем шоке.