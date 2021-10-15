Токов рассказал, кто победит в бою Исмаилов — Минеев

Российский боец Bellator Анатолий Токов поделился своим мнением о предстоящем бое-реванше между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. По мнению бойца, победит в этом бою тот спортсмен, который лучше подготовился, так как соперники хорошо изучили друг друга.

Я думаю, что Минеев и Исмаилов должны показать интересный и упорный бой, но может быть и наоборот. Вдруг они хорошо изучили друг друга и проведут скучный поединок или кто-то из них сможет закончить бой быстро. Думаю, победит тот, кто лучше подготовится, — рассказал Токов NEWS.ru.

Также он высказался по другому бою в среднем весе между Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым. Токов отметил, что в высоком уровне Шлеменко не сомневается, а Гусейнова давно не видел в деле, но раньше он эффектно бил ногами с разворота.

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