Шлеменко оказался легче Исмаилова перед боем на турнире RCC

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире RCC 13. Поединок пройдет в Екатеринбурге в ночь на 4 декабря.

Магомед Исмаилов показал вес 84,25 кг, Александра Шлеменко — 84,15 кг.

Исмаилов и Шлеменко подерутся за специальный пояс RCC.

В со-главных боях выступят Асылжан Бакытжанулы (93,45 кг) против Ивана Штыркова (93,35 кг), Михаил Рагозин (84,3 кг) против Шарабутдина Магомедова (84,3 кг) и Али Абдухаликов (70,65 кг) против Тимура Нагибина (70,7 кг).

В послужном списке Шлеменко 61 победа при 14 поражениях. 26 августа в Екатеринбурге 38-летний россиянин проиграл сербу Александру Иличу нокаутом на 21-й секунде боя, пропустив удар коленом в голову.

7 октября в Москве Исмаилов также проводил бой с Иличем и победил серба единогласным решением судей. Для 36-летнего россиянина та победа стала 17-й в карьере при трех поражениях.