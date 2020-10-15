Сайборг «задушила» Бленкоу и отстояла титул чемпионки Bellator

https://static.news.ru/photo/6257b2c8-0f65-11eb-a886-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/criscyborg

В Анкасвилле (США) прошёл турнир Bellator 249, в главном бою которого бразильянка Кристиана Жустину (23-2), более известная как Сайборг, победила удушающим приёмом во втором раунде американку Арлен Бленкоу (13-8) и отстояла титул чемпионки Bellator в полулёгком весе.

Сайборг не побоялась пойти в жёсткий размен с ударницей, но затем вошла в клинч и броском отправила соперницу в партер, где сверху успела нанести до конца раунда несколько жёстких ударов. Во втором раунде бразильянка жёстко избила соперницу в стойке, снова бросила на землю и провела удушение из-за спины.

В соглавном бою вечера в весе до 63 кг бразилец Леандро Иго победил удушением из-за спины во втором раунде американца Рики Бандехаса.

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