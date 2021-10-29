Полный триумф российских ММА: как Пётр Ян и компания зажгли в Абу-Даби

Турнир UFC 267 на бойцовском острове в Абу-Даби как будто специально проводился для России, в знак уважения ко всем бойцам отсюда. Пётр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков, Магомед Анкалаев, Зубайра Тухугов... И да, Хамзат Чимаев — все они дрались в основном карде номерного турнира. Возможно, такого пророссийского состава не было ни разу в истории UFC и больше никогда и не будет. Но это случилось сейчас и получилось вполне весело.

Переработал

Начнём с главного боя, со-главного на турнире, но важнейшего для нас: Пётр Ян против Кори Сэндхагена. Сибиряк, как известно, был чемпионом UFC, побеждал Жозе Альдо, но лишился пояса в по сути выигранном бою с Алджемйном Стерлингом — за запрещённый удар. Он пробил коленом в голову сидящему на пятой точке сопернику, за что лишился победы.

Стерлинг сначала не принял чемпионский пояс, но затем начал делать вид, что выиграл его заслуженно и вообще, какой реванш с Петром Яном? О реванше-таки договорились, но Алджемейн снялся с него в последний момент из-за проблем с шеей (читай — с хитростью), поэтому для Петра придумали временный пояс UFC и другого соперника — Кори Сэндхагена.

Кори — качественный кикбоксёр, отличный ударник, очень высокий — 180 см, на 10 см выше Петра. Бой обещал быть сложным, но решаемым для Петра, и именно таким он вышел. Кори забрал первый раунд, второй был равным с минимальным перевесом Яна в концовке, а третий шёл по сценарию Кори вплоть до последней минуты, пока Пётр его не срубил с вертушки.

Тут-то всё и поменялось на 180 градусов: Ян украл третий раунд, получил 2:1 вместо 1:2, и дальше игру из рук не выпускал. Четвёртый и пятый раунд прошли пусть и с небольшим, но с преимуществом Петра, что не оставило никаких сомнений в итоговом решении судей. Не было сомнений и у Кори, который после боя полностью признал поражение, отдав должное россиянину.

А что Ян? Он подтвердил то, что в целом все знали и раньше: он — король легчайшего веса, здесь он разберётся с каждым, и если Стерлинг согласится-таки на реванш, в этом убедятся те сумасшедшие, кто до сих пор сомневается.

Быстрый, медленный, плохой, злой

Но Ян — это вишенка на торте, перед ним так же было что оценивать, и контента было намного больше, чем привычно: только в главном карде четыре россиянина, плюс популярный чеченец Хамзат Чимаев со шведским паспортом. Если коротко — все наши победили. Отдельно остановимся на каждом из боёв.

Ислам Махачев разобрался с Дэном Хукером. Надо просто отдать должное Исламу: он спокойно разбирает соперника за соперником и терпеливо ждёт титульного шанса. Его маринуют, ему не дают топовых боёв, он годами околачивает середняков и около-топов, но он делает это в высшей степени уверенно и безоговорочно. Иногда даже разнообразно, Хукера вот поймал на болевой приём — «кимуру». Словом, Махачев — это серьёзно. Никто не удивится, если он станет чемпионом UFC в 2022 году, всё что ему нужно — это шанс. Не случайно ведь он был единственным, кто мог взять раунд у Хабиба Нурмагомедова на тренировке.

Чуть меньшее сильное впечатление оставил Александр Волков. Русский тяжеловес вернулся на победные рельсы разобравшись с Марчином Тыбурой, но сделал он это чуть менее уверенно, чем хотелось. Саша — не быстрый боец, не взрывной, не нокаутёр и не убийца, это надо было давно уже усвоить. Но всё-таки хотелось, чтобы Тыбуру он прошёл увереннее. Единогласное решение судей в бою, под который отлично было бы засыпать.

Шуму наделал бой Хамзата Чимаева — вот под кого точно не уснёшь. Не успел он выйти в октагон, как тут же сработал на публику: обхватил соперника Джинлианга, поднял его высоко и бросил об землю. Пока держал китайца в воздухе, что-то говорил зрителям. Устроил шоу и победил красиво: задушил оппонента в первом раунде. Причём, задушил по-настоящему, китаец без сознания пролежал несколько секунд, глаза закатились. Могло быть и хуже, признавать поражения всё-таки нужно уметь, жизнь и здоровье дороже.

Из других результатов нужно отметить победу 42-летнего Гловера Тейшейры над Яном Блаховичем в главном бою — удушаюий приём во втором раунде. Бразильцы опасны в любом возрасте, их школа — это не шутки. Тейшейра — новый чемпион UFC в полутяжёлом весе.

Также победу одержал российский полутяж Магомед Анкалаев, недавно давший NEWS.ru эксклюзивное интервью. Победа над Волканом Оздемиром стала для россиянина седьмой подряд в UFC. Трудно найти более очевидного претендента на титул, чем Магомед. Но трудно найти и менее зрелищного бойца: дагестанская борьба — она и в Лас-Вегасе и в Абу-Даби дагестанская борьба. Тем более, что она идёт в комплекте с максимально банальными ответами на любые вопросы и полным незнанием английского языка.