Поход за третьим золотом: великий борец Власов триумфально вернулся

В Осло завершился чемпионат мира по борьбе, в котором сборная России приняла участие в экспериментальном составе. Тем не менее в столице Норвегии удалось блеснуть и двум звёздам первой величины: неутомимому лидеру команды вольников Абдулрашиду Садулаеву и легендарному борцу греко-римского стиля Роману Власову, который не смог отобраться на Олимпийские игры и решил остаться в спорте ещё на три года.

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Мы подробно писали о том, почему Роман Власов лишился шанса даже побороться за третье олимпийское золото, проиграв внутреннюю конкуренцию Александру Чехиркину. Ростовский борец в итоге не смог достойно представить нашу страну на Олимпийских играх и остался в Токио без медалей. Роман, вопреки расхожему мнению, сдаваться и завершать карьеру не стал и ещё перед чемпионатом мира заявил о желании выступить в Норвегии, а затем повторить путь выдающегося вольника Буйвасара Сайтиева, выигравшего три золота за четыре олимпийских цикла.

Обычно чемпионат мира не проводится в олимпийский год, но пандемия коронавируса сдвинула все календари. Из-за небольшого перерыва после Олимпиады в Токио многие её триумфаторы отказались от выступления на чемпионате мира и выставили второй состав. Но в России такая конкуренция и без первых номеров, что ещё надо попасть на чемпионат. Власову для этого пришлось одолеть Абуязида Манцигова, который скорее всего и будет его основным внутренним конкурентом в следующем олимпийском цикле.

Молодая команда по греко-римской борьбе выступила в Осло неровно. Из восьми завоёванных медалей только одна оказалась золотой, а обилие серебра и бронзы как раз показывает, что молодые борцы в решающих схватках ещё недостаточно устойчивы психологически и порой проигрывали из-за необязательных ошибок. Единственным исключением стал Власов, который в третий раз в карьере стал чемпионом мира. Примечательно, что обычно Роману удаётся это в конце олимпийского цикла уже перед Играми, а в этот раз — в самом начале, когда потребовался убедительный реванш за неудачу. Хотя и год назад в Белграде Роман выиграл индивидуальный Кубок мира и, вероятно, на Олимпиаде мог бы выступить успешнее Чехиркина, если бы ему дали ещё один шанс в контрольной схватке.

Встреча с молодым обидчиком

Роман Власов vlasovroma90/instagram.com

Окончательно Власова отцепили от олимпийской гонки после турнира в Польше, где он не смог одержать победу и тем самым выполнить необходимое условие федерации. Камнем преткновения для него стал молодой венгр Тамаш Леваи, схватка с которым закончилась со счётом 1:1, но он был объявлен победителем по последнему действию. В этот раз пути соперников пересеклись в полуфинале. Настрой Власова был настолько запредельным, что он сразу же подавил соперника агрессией, а затем просто разорвал в партере и победил с разгромным счётом 7:0. В финальной схватке с азербайджанцем Сананом Сулеймановым успех Роману принёс также партер. Леваи же упустил и бронзовую награду, после чего долго рыдал на ковре.

Было непросто, и гораздо проще, когда финал сразу. Времени было много, и в голове много мыслей, всё наслаивается, и ты находишься в состоянии стресса. Раньше я думал, что это время дано на восстановление, но когда у тебя голова на ковре — ты не восстанавливаешься, а гоняешь мысли. Схватка в финале с Сананом Сулеймановым была одной из самых сложных в моей карьере. Слава Богу за всё, как говорится, на дне терпения лежит золото. Эта медаль для меня долгожданная и выстраданная. Я был готов, и ни на секунду не сомневался, что буду стоять на вершине пьедестала. Я благодарен за то, что в моей судьбе не только такие сладкие моменты, как сегодня, но и поражения — без них я бы не смог стать лучше, — рассказал Власов в интервью пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Садулаев на пути к новым рекордам

Абдулрашид Садулаев в очередной раз подтвердил статус лучшего борца современности, выиграв спустя полтора месяца после олимпийского финала свой пятый в карьере чемпионат мира. Даже не верится, что лидеру сборной и столь именитому борцу всего 25 лет, а потому если здоровье позволит, он сможет переписать книгу рекордов борьбы. В финальной схватке с главным соперником Кайлом Снайдером Садулаев не отдал ни одного балла. Даже в финале Олимпийских игр в Токио американец пытался отыграться до последнего, но здесь была чистая победа безо всяких шансов.

Очевидно, что Садулаев, на счету которого уже пять золотых медалей чемпионатов мира и место в десятке самых успешных борцов вольного стиля, на этом не остановится. Уже на следующем чемпионате в Белграде он может стать самым титулованным борцом Дагестана, а в 2023 году в Красноярске Абдулрашид может сравняться и с самыми титулованными в истории чемпионатов мира семикратными победителями Александром Медведем и Валентином Йордановым. Главная же цель Русского Танка сейчас — это Париж и третье олимпийское золото. Большего количества золотых медалей на Олимпийских играх никто из вольников не добивался.

Кроме Садулаева и бронзового призёра Олимпийских игр Артура Найфонова российская сборная была представлена молодым составом в турнире вольников, который сумел занять первое общекомандное место в непростом противостоянии с иранцами и американцами, а чемпионами мира впервые в карьере стали Абасгаджи Магомедов и Загир Шахиев, которые ранее в этом году выиграли и на чемпионате Европы. Однако в Париже будет представлена лишь одна из их весовых категорий, а потому не исключено, что парням придётся соперничать за олимпийскую путёвку друг с другом.