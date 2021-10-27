Почему его ещё не посадили?: Шлеменко снова высказался о Моргенштерне

Боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал высказывание рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Слова спортсмена приводит Sport24.

Про него, если честно, не очень хочется говорить и опять его вспоминать. Его могут посадить? Давно пора. И не только за это. Не понимаю, почему его ещё не посадили, — сказал Шлеменко.

Артист в интервью Ксении Сoбчак заявил, что не понимает мaсштабов празднования Дня Победы 9 мая. По его словам, России следовало бы двигаться к победам в IT и коcмической отрасли.

После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о возможных нарушениях закона в высказываниях рэпера.