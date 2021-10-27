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Почему его ещё не посадили?: Шлеменко снова высказался о Моргенштерне

14:09, 28 октября 2021
Почему его ещё не посадили?: Шлеменко снова высказался о Моргенштерне Александр Шлеменко Фото: alexandershlemenko/instagram.com
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Боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал высказывание рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Слова спортсмена приводит Sport24.

Про него, если честно, не очень хочется говорить и опять его вспоминать. Его могут посадить? Давно пора. И не только за это. Не понимаю, почему его ещё не посадили, — сказал Шлеменко.

Артист в интервью Ксении Сoбчак заявил, что не понимает мaсштабов празднования Дня Победы 9 мая. По его словам, России следовало бы двигаться к победам в IT и коcмической отрасли.

После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о возможных нарушениях закона в высказываниях рэпера.

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