— Дональд Серроне говорил, что он очень волновался перед боем с Конором Макгрегором. А что вы чувствовали накануне поединка с Морисом Грином?

— У меня всегда присутствует волнение. Меньше волнения было в первых нескольких боях в моей жизни, чем впоследствии. Никогда не было такого, чтобы я не волновался перед боем. Вопрос в том, чтобы совладать с этим чувством, чтобы оно придало сил, злости и желания победить. Соперник в ответе за то, что происходит с моими нервами. Некоторым удаётся превратить волнение в грозное оружие и выместить всю эту злость на сопернике. Те люди, которые говорят, что не боятся и не волнуются либо лукавят, либо у них что-то не то с психикой. Я как профессионал таких не знаю, хотя говорил с сотней ребят об этом. В той или иной степени все волнуются.

— Насколько вам удалось справиться с этим по ходу боя? Полностью довольны тем. как провели поединок?

— Я естественно доволен результатом. К некоторым моментам готовился, но недоработал. Ожидал, что дело будет так, а оказалось ещё сложнее.

— Что вы имеете в виду?

— Знал, что его будет тяжело задушить, но что настолько. Понимал, что переводы в партер тоже будут сложными. В двух-трёх вещах он меня удивил.

— Вы пропустили немало ударов. Насколько жёстко бьёт Грин?

— Ни один удар меня не потряс. Я не помню таких ударов, после которых плыл и был вынужден уходить и защищаться. Такого не было. Не настолько жёстко он бьёт, как Мирко Крокоп, Марк Хант или Алистар Оверим. Пока он не наработал себе жёсткий удар и отстаёт в этом компоненте. Думал, что мне будет полегче в борьбе, но парень круто подготовился к ней.