Моргенштерн подписал контракт с бойцовским промоушеном

Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, подписал контракт с промоутерской компанией Hardcore FC, которая организовывает соревнования по боям на голых кулаках и MMA. Об этом сообщил генеральный директор организации Анатолий Сульянов на своей странице в Instagram.

Подтверждённый контракт подписан, Hardcore FC в деле, детали позже. Варианты по оппонентам в комменты, — написал Сульянов.

Моргенштерн известен своим негативным отношением к ММА и желанием запретить смешанные единоборства, при этом бойцы отвечают ему взаимностью. В частности, Александр Шлеменко несколько раз оскорблял исполнителя и говорил о том, что его песни развращают молодёжь.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, сколько секунд продлился бы его бой с рэпером Моргенштерном, если бы состоялся.