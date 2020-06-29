Единоборства

Менеджер Нурмагомедова назвал стоимость коммерческого выступления бойца

10:24, 30 июня 2020 12
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, сколько его клиент зарабатывает за одно коммерческое публичное выступление. В частности, по данным Forbes, в России он заработал однажды 5,5 млн рублей.

Это, наверное, не много, так как его публичное выступление стоит минимум $300 тыс. в день, — написал Абдель-Азиз в Twitter.

По данным Forbes, Нурмагомедов за год заработал $16,5 млн.

Как писал NEWS.ru, тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал, что помешало ему принять участие в драке с Конором Макгрегором после их поединка.

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