Менеджер Александра Емельяненко заявил о его возвращении к здоровой жизни

Менеджер российского тяжеловеса Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал о подготовке подопечного к поединку с рэпером Джиганом и возвращении к здоровому образу жизни после загулов. Его слова приводит Sport24.

Были как взлёты, так и падения. Плотно встать на ноги и взяться за себя получилось недавно. Не хотелось бы вдаваться в подробности, чтобы не делиться какими-то моментами из личной жизни Александра, но период был непростой. Главное, что он принял решение вернуться к нормальной и здоровой жизни. Было ли тяжело? Да. Был ли он в загуле? Да. Но сейчас всё в порядке, — рассказал Бостанов.

Также менеджер отметил, что ближайшие два-три месяца боец проведёт на сборах в Карачаево-Черкесской Республике, где проходит восстановительные процедуры.

Бой Емельяненко с Джиганом по правилам ММА запланирован на ноябрь, но пока неизвестно, под эгидой какой компании он пройдёт.

Ранее рэпер обнародовал размер гонорара, который он должен получить за поединок с Александром.