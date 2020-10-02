Майвезер рассказал, сколько хочет получить за бой с Хабибом

https://static.news.ru/photo/10781b8a-053a-11eb-a21c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Боксёр Флойд Майвезер заявил, что не согласится на бой с Хабибом Нурмагомедовым или Конором Макгрегором меньше чем за $300 млн, так как «здоровье важнее».

Как сообщает профильный портал Boxingscene, Майвезер признался, что не чувствует себя в достаточной форме, чтобы мериться силами с «молодыми львами» на ринге и рисковать счастливым будущим со своей семьёй. Боксёр отметил, что ему будет недостаточно гонорара в $150 млн за бой с ирландцем Конором Макгрегором или россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Сколько вы предлагаете, $150 млн? Этого недостаточно, чтобы вернуть меня на ринг. Абсолютно нет, моё здоровье важнее <...> Если вы дадите мне $300 млн, тогда да. Видите ли, иначе это просто не имеет смысла, — сказал Майвезер.

Майвезер покинул ринг в 2017 году после победы над Конором Макгрегором, в котором одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Это позволило Майвезеру уйти на покой, имея красивые цифры статистики в послужном списке — 50 побед и ни одного поражения.

В 2018 году Майвезер сказал, что готов драться с Нурмагомедовым, а бой-реванш с Макгрегором ему не интересен, так как у ирландца не оказалось реальной ударной техники. Хабиб затем заявил, что если условия такого поединка будут согласованы, то он готов встретиться с Майвезером и даже обсуждал перспективу боя с Федерацией бокса России, которая могла бы организовать поединок в столичных «Лужниках».

Как сообщал NEWS.ru, 2 октября Флойд Майвезер сделал сразу несколько громких заявлений, центральным из которых стало подтверждение его намерения провести бой с Хабибом.