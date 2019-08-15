Экс-чемпион Ultimate Fighting Champinship (UFC) Конор Макгрегор ударил одного из посетителей бара в Дублине. Пожилой мужчина отказался выпить его виски Proper Twelve.
Как сообщат TMZ Sports, инцидент произошёл 6 апреля в баре, где Макгрегор угощал всех посетителей своим виски. Один из мужчин отказался, за что получил лёгкий удар бойца с левой. Другие посетители тут же оттащили Макгрегора от стойки, однако пострадавший всё равно обратился в полицию.
Макгрегор не выступал в ММА после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре прошлого года и пока неизвестно о его планах вернуться в спорт.
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