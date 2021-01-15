Макгрегор: Хабиб боится драться со мной, но я его не виню

https://static.news.ru/photo/a4bff588-57ba-11eb-9807-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата. (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз высказался о возможности реванша с российским непобеждённым чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. Конор уже далеко не в первый раз попытался унизить оппонента.

Я думаю, он боится драться со мной. Это точно, и я его не виню. Я дрался с лучшим Хабибом в ту ночь, а он противостоял худшему мне, — приводит слова Макгрегора ESPN MMA.

"I think he's afraid to fight me. That's for damn sure and I don't blame him. I fought the best of him on that night, he fought the worst of me on that night." @TheNotoriousMMA told @arielhelwani he has "the answer" to "destroy" Khabib Nurmagomedov. pic.twitter.com/sH0SoNZflm — ESPN MMA (@espnmma) January 15, 2021

История взаимоотношений Макгрегора и Нурмагомедова полна скандалов, инициатором которых всегда был ирландец. Начиная от атаки на автобус, в котором находился россиянин, и заканчивая прямыми оскорблениями в лицо на пресс-конференции перед боем. Все споры разрешились в октябре 2018 года, когда Хабиб в четвертом раунде победил Макгрегора болевым приёмом.

С тех пор Конор не перестаёт говорить о реванше, но ему самому потребовалось много времени, чтобы оправиться от той неудачи. Лишь в январе 2020 года он одержал победу, в первом раунде нокаутировав американца Дональда Серроне.

Но, вероятно, поезд для Макгрегора уже ушёл. Нурмагомедов в октябре прошлого года после победы над Джастином Гейтжи объявил о завершении карьеры. И сейчас главный вопрос в мире смешанных единоборств заключается вовсе не в том, с кем хочет драться Конор. Вернётся ли Хабиб ради 30-й победы — вот что волнует общественность. Россиянин покинул октагон с невероятным рекордом 29-0. Он тогда подчеркнул, что прощается с большим спортом по воле матери, которая не хотела, чтобы Хабиб дрался после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Президент UFC Дана Уайт не раз заявлял о намерении уговорить россиянина на ещё один бой — при этом он также ссылался на Абдулманапа: Уайт утверждает, что выдающийся специалист хотел бы, чтобы его сын одержал 30 побед.

Как писал NEWS.ru, минувшей ночью Уайт и Хабиб встретились в Абу-Даби и, очевидно, обсудили возможность возвращения Нурмагомедова в октагон. Чем завершились переговоры, доподлинно неизвестно. Уайт выступил перед журналистами, но сказал лишь, что Хабиб хочет сразиться с ветераном UFC Жоржем Сен-Пьером, также давно завершившим карьеру. Это ни для кого не было секретом, как и то, что Сен-Пьер также хотел бы помериться силами с россиянином. Но для того, чтобы этот бой состоялся, заметил Уайт, Нурмагомедов должен отказаться от чемпионского титула, который пока ещё принадлежит ему.