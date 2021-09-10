Макгрегор бросил стакан в музыканта на шоу в Бруклине
Александр Круглов
Александр Круглов
09:04, 13 сентября 2021
Конор МакгрегорФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Участником очередного скандального эпизода стал экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор. Об этом сообщает Twitter ESPN.
Макгрегор поругался с музыкантом Machine Gun Kelly. В ходе ссоры он бросил в него стакан с напитком, после чего их разняли окружающие. Инцидент произошёл на воскресном шоу MTV в Бруклине.
Конор Макгрегор не просил никого о фотографии и не инициировал этот инцидент. Он не знает ничего о Machine Gun Kelly, кроме того факта, что тот посещал бой Конора в прошедшем июле, — заявил ESPN его официальный представитель Карен Кесслер.
Conor McGregorâs spokesperson issued a statement on McGregorâs âincidentâ with Machine Gun Kelly at the VMAs.
Как стало известно ранее, бойцы ММА Конор Макгрегор и Дастин Порье снова обменялись любезностями в Twitter. В ответ на выложенную американцем фотографию нокаутированного соперника Конор ответил комментарием, где напомнил Дастину о письмах его жены.