16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Макгрегор бросил стакан в музыканта на шоу в Бруклине

09:04, 13 сентября 2021
Макгрегор бросил стакан в музыканта на шоу в Бруклине Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Участником очередного скандального эпизода стал экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор. Об этом сообщает Twitter ESPN.

Макгрегор поругался с музыкантом Machine Gun Kelly. В ходе ссоры он бросил в него стакан с напитком, после чего их разняли окружающие. Инцидент произошёл на воскресном шоу MTV в Бруклине.

Конор Макгрегор не просил никого о фотографии и не инициировал этот инцидент. Он не знает ничего о Machine Gun Kelly, кроме того факта, что тот посещал бой Конора в прошедшем июле, — заявил ESPN его официальный представитель Карен Кесслер.

Как стало известно ранее, бойцы ММА Конор Макгрегор и Дастин Порье снова обменялись любезностями в Twitter. В ответ на выложенную американцем фотографию нокаутированного соперника Конор ответил комментарием, где напомнил Дастину о письмах его жены.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео