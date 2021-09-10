Макгрегор бросил стакан в музыканта на шоу в Бруклине

Участником очередного скандального эпизода стал экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор. Об этом сообщает Twitter ESPN.

Макгрегор поругался с музыкантом Machine Gun Kelly. В ходе ссоры он бросил в него стакан с напитком, после чего их разняли окружающие. Инцидент произошёл на воскресном шоу MTV в Бруклине.

Конор Макгрегор не просил никого о фотографии и не инициировал этот инцидент. Он не знает ничего о Machine Gun Kelly, кроме того факта, что тот посещал бой Конора в прошедшем июле, — заявил ESPN его официальный представитель Карен Кесслер.

Conor McGregorâs spokesperson issued a statement on McGregorâs âincidentâ with Machine Gun Kelly at the VMAs.



(via @marc_raimondi ) pic.twitter.com/PMiKc12MH3 — ESPN MMA (@espnmma) September 13, 2021

Как стало известно ранее, бойцы ММА Конор Макгрегор и Дастин Порье снова обменялись любезностями в Twitter. В ответ на выложенную американцем фотографию нокаутированного соперника Конор ответил комментарием, где напомнил Дастину о письмах его жены.