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Лучший кикбоксер мира Петросян проиграл жёстким нокаутом в бою за титул ONE

17:52, 15 октября 2021
Лучший кикбоксер мира Петросян проиграл жёстким нокаутом в бою за титул ONE Супербон Банчамек Фото: instagram.com/superbon_banchamek
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В Сингапуре завершился турнир по кикбоскингу лиги ONE, в главном бою которого таец Супербон Банчамек нокаутировал лучшего кикбоксера мира Джорджо Петросяна из Италии и стал чемпионом организации в полулёгком весе.

Бойцы начали поединок с размена лоу-киками и джебами, в котором таец отдал инициативу, но сдерживал продвижение соперника фронт-киком. На руках Петросян переигрывал соперника и атаковал жёсткими двойками. Во втором раунде Петросян снова пошёл вперёд, получил сначала привычный фронт-кик, а затем Супербон наглухо вырубил именитого соперника жесточайшим хай-киком.

Белорусский кикбоксер азербайджанского происхождения Чингаз Аллазов победил нокаутом в первом раунде француза Сами Санья и вышел в полуфинал Гран-при ONE в полулёгком весе, где его соперником станет грузин Давит Гирия. В другой полуфинальной паре встретятся таец Ситичай Ситсонпеенонг и армянин Марат Григорян.

Как сообщалось ранее, в Сингапуре завершился очередной турнир азиатской лиги ONE. В главном бою вечера кореец Рэ Юн Ок победил по очкам американца Кристиана Ли и стал чемпионом ONE в лёгком весе.

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