Лучший кикбоксер мира Петросян проиграл жёстким нокаутом в бою за титул ONE

Бойцы начали поединок с размена лоу-киками и джебами, в котором таец отдал инициативу, но сдерживал продвижение соперника фронт-киком. На руках Петросян переигрывал соперника и атаковал жёсткими двойками. Во втором раунде Петросян снова пошёл вперёд, получил сначала привычный фронт-кик, а затем Супербон наглухо вырубил именитого соперника жесточайшим хай-киком.

What. A. KNOCKOUT! Superbon SLEEPS Giorgio Petrosyan with a second-round head kick to become the first-ever ONE Featherweight Kickboxing World Champion! #ONEFirstStrike #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/rQzZqEswSx