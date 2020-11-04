Короной по Витязю: болезнь Поветкина поставила под вопрос его будущее

Поломать все спортивные планы на 2020 год — программа минимум для коронавируса? Самый важный и интересный боксёрский поединок конца год сорван, и это вообще не удивляет. Очередной известный спортсмен, поймавший эту болезнь — Александр Поветкин. Его реванш с Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября, не состоится. Пока он перенесён, но есть вероятность, что будет отменён полностью. Что это значит для карьеры Витязя и раскладов в тяжёлом весе — рассказываем.

К сожалению или к счастью

О том, что Поветкин попал в больницу с коронавирусом, первыми сообщили англичане. Это сделал промоутер Эдди Хирн, устраивавший для россиянина оба боя с Диллианом Уайтом. Первый состоялся 22 августа, и Поветкин, к удивлению британцев, выиграл нокаутом. Второй был запланирована на 21 ноября, и он перенесён.

Болезнь Александра подтвердил Андрей Рябинский, ведущий дела боксёра в России.

Саша сейчас находится в одной из московских больниц, есть температура и другие симптомы, без критических осложнений, Саша — здоровый и крепкий парень, надеемся, что он быстро поправится, — сказал Рябинский ТАСС.

Хирн сразу же начал думать о том, как выйти из сложившейся ситуации. Уайту срочно нужен новый соперник, и глава Matchroom Boxing предложил интересный вариант: Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт 5 декабря. Идея всем очень понравилась. Фьюри как раз ищет оппонента на эту дату, так как бой с Деонтеем Уайлдером не состоится.

Изначально думали, что Фьюри будет драться с Карлосом Такамом — 40-летним камерунцем, которого побили все топовые бойцы. Это был бы абсолютный мисматч, при всём уважении к Такаму. Бой с Уайтом — другое дело. Британцы были бы в восторге, случилось это уже через месяц. Про Поветкина на Туманном Альбионе никто бы и не вспомнил, организуй сейчас Хирн поединок Фьюри — Уайт.

Удар по здоровью — удар по карьере?

Так что, для британских фанатов бокса, болезнь Александра Поветкина может оказаться хорошей новостью. Для Уайта — тоже. Если бой с Поветкиным просто будет перенесён на январь, как планируется сейчас, то у Диллиана будет больше времени на восстановление после нокаута, что ему очень на руку. Не так давно Денис Лебедев в интервью NEWS.ru удивлялся, как можно было команде Уайта согласиться на повторный бой с Поветкиным так быстро. Ведь если менее чем за три месяца улететь в два глубоких нокаута, это можно закончиться и летальным исходом.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А если Уайту действительно организуют бой с Фьюри — тоже хорошо. Есть шанс шокировать мир и неожиданно стать лидером мирового тяжёлого веса. Вот уж действительно шанс, опустившийся с небес. Даже если выиграть не получится — ничего страшного, реванш с Поветкиным всё равно никуда не денется, он в контракте закреплён. Так что Уайту, с одной стороны, наверное, обидно, что реванш с россиянином отменяется, но с другой позитивных моментов здесь больше, чем негативных. Тем более, что Диллиану 32 года, а не 41, торопиться некуда.

Кто оказался в явном проигрыше — так это Поветкин. Болезнь-то он победит легко, можно не сомневаться, но за те несколько месяцев, что он проведёт без боёв, многое может измениться в расстановке сил не в его пользу. К примеру, Уайт победит Фьюри, и реванш с Александром будет ему уже не нужен, Саша не заработает несколько миллионов долларов.

А если Уайт просто проведёт промежуточный бой и выиграет его, то он подойдёт к реваншу в лучшем состоянии, чем если бы он прошёл в ноябре. После глубокого нокаута всегда тяжело выходить с тем же соперником уже в следующем бою, тело будет невольно побаиваться улететь в отключку снова.

Словом, удар по здоровью, который нанёс Александру Поветкину коронавирус, может оказаться намного более слабым, чем удар по карьере. Лучшее, на что может рассчитывать русский Витязь сейчас — это скорейшее выздоровление и реванш с Уайтом в начале января, при условии, что Диллиан ни с кем за это время не подерётся, а просто будет ждать.