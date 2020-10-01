Килхольц нокаутировала Джексон за 43 секунды в главном бою Bellator

https://static.news.ru/photo/43d64050-0432-11eb-b970-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dynamite8989

Очередной 247-й турнир по ММА провела компания Bellator. В Милане в главном бою вечера нидерландка Дениз Килхольц (6-2) нокаутировала британку Кейт Джексон (11-5-1).

Уже в одном из первых разменов ударами Килхольц потрясла соперницу размашистыми боковыми ударами и добила в партере. Поединок продлился менее минуты.

Участник изначально запланированного главного боя вечера британец Пол Дейли был госпитализирован после тяжелой сгонки веса и снят с турнира. Сначала он превысил допустимый вес почти на килограмм, а затем при попытке восстановиться его схватили судороги.

Как писал NEWS.ru, 6 ноября в Москве на «ВТБ Арене» пройдёт 113-й турнир лиги Absolute Championship Akhmat. Его главным событием станет титульный бой в полулёгком весе.